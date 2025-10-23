Hoy la Usina rinde homenaje a Charly García

En el día de su cumpleaños número 74, la ciudad de Salta le rendirá homenaje con una noche llena de música, talento local y espíritu festivo.

La Usina Cultural será el escenario de una gran celebración dedicada a uno de los íconos más influyentes del rock nacional: Charly García. En el día de su cumpleaños número 74, la ciudad de Salta le rendirá homenaje con una noche llena de música, talento local y espíritu festivo.

El evento, titulado “Celebrando a Charly”, comenzará a las 20 horas en el Paseo Food Trucks y contará con la participación de reconocidos artistas salteños. En el escenario se presentarán Seba Gueleb, Andrés González, Bensáticos, Quimera y Pixie Band, esta última conformada por jóvenes integrantes de la Orquesta Infanto Juvenil de Salta. Juntos, interpretarán clásicos que marcaron generaciones, repasando la obra de uno de los músicos más geniales e irreverentes del país.

Además del espectáculo musical, el público podrá disfrutar de las propuestas gastronómicas de los food trucks que acompañan habitualmente las noches de la Usina, en un ambiente distendido y familiar. La entrada será libre y gratuita, por lo que la invitación es abierta a toda la comunidad.

Organizan la Usina Cultural, la Secretaría de Cultura y el Gobierno de la Provincia de Salta, en una iniciativa que celebra la creatividad, la historia y la música de quien cambió para siempre el rumbo del rock argentino.