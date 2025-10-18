Denuncian a Wanda Nara por presunta evasión fiscal y lavado de dinero

La denuncia menciona a las empresas Work Marketing Football SRL y Wanda Cosmetic, a través de las cuales se habrían canalizado movimientos económicos no declarados ante la AFIP y otros organismos.

La mediática empresaria Wanda Nara fue denunciada penalmente por presunta evasión fiscal agravada, lavado de activos y otros delitos económicos, según informó NOVA, la presentación fue realizada por el periodista e investigador Fernando Míguez, presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, ante la Justicia Federal.

Míguez, acompañado por su abogada Marcela Scotti, pidió que se investigue la procedencia del patrimonio de Nara, sus actividades comerciales y su rol como representante de futbolistas, especialmente el de su expareja, Mauro Icardi.

Según el denunciante, existirían indicios de maniobras para evadir impuestos y ocultar bienes, tanto en el país como en el exterior.

El escrito también solicita verificar si Nara contaba con las habilitaciones de la AFA y la FIFA para desempeñarse como representante de jugadores, y si cumplía con las obligaciones tributarias correspondientes.

Asimismo, el documento hace referencia a una presunta vinculación con la empresa de criptomonedas Vayo Coin, actualmente investigada por estafa y asociación ilícita. Tanto Wanda como su hermana Zaira Nara habrían participado en campañas publicitarias de esa firma, percibiendo —según el denunciante— importantes sumas en dólares y pesos por publicaciones en redes sociales.

Míguez solicitó que se abra una investigación formal independiente de otras causas, que se pidan informes a la AFIP, UIF, IGJ y organismos internacionales, y que se emitan exhortos a Italia y Turquía, países donde Nara habría gestionado contratos deportivos.