Sustrajeron prendas de vestir de una tienda y fueron demoradas

El procedimiento se realizó en el centro de la ciudad. Se recuperaron las prendas sustraídas y tres mujeres quedaron a disposición de la Justicia. Intervino la Fiscalía Penal 2.

Efectivos de la Base Operativa Vigía llevaron a cabo este mediodía un procedimiento en el marco de un patrullaje preventivo, tras ser alertados sobre la sustracción de prendas de vestir en un local comercial del centro de la ciudad.

En ese contexto, demoraron a tres mujeres que transportaban una bolsa con doble fondo, en la que ocultaban las prendas.

Las causantes de 19, 20 y 23 años, quedaron a disposición de la Justicia. En tanto, los elementos fueron restituidos al encargado del local.