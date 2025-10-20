Durante un patrullaje se secuestraron más de 500 dosis de droga

Dos jóvenes fueron demorados. La intervención se realizó en Villa Mitre de Capital. Además, se detectó una moto con pedido de secuestro. Intervinieron la UFINAR y la Fiscalía Penal 4.

En el marco de un patrullaje preventivo, personal de la Dirección General de Seguridad Vial identificó a dos sujetos que se desplazaban en una moto por Villa Mitre. Al realizarles el control, detectaron entre sus prendas más de 500 dosis de droga, entre marihuana y cocaína, por lo que se dio intervención a efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas.

Posteriormente, al fiscalizar el rodado, se constató que registraba pedido de secuestro por robo calificado.

Los jóvenes, de 20 y 22 años, junto a la sustancia y la moto secuestrada, fueron puestos a disposición de la Justicia.

Intervinieron la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad y la Fiscalía Penal 4.