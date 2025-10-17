Infraccionado en Chicoana por transportar carne sin respetar las medidas sanitarias

Fue detectado en un control vehicular en ruta provincial 33 kilómetro 10. Se secuestró más de 100 kilos de carne y piezas de queso. Intervino la Fiscalía Penal de El Carril.

Efectivos de la Policía Rural y Ambiental en el marco de un control vehicular en ruta provincial 33 kilómetro 10, al fiscalizar una camioneta detectaron que transportaban 6 animales caprinos sin vida y piezas de queso sin respetar las medidas sanitarias.

En ese contexto, se infraccionó al conductor por infringir al artículo 206 del Código Penal. Se secuestró y decomisó más de 100 kilos de carne y 79 piezas de queso.

Intervino la Fiscalía Penal de El Carril.