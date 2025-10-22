Este jueves el mercado San Miguel no abrirá por la tarde

En el predio central de Avenida San Martín 782 se realizarán tareas de limpieza profunda el jueves a la tarde, al igual que en el anexo ubicado en Miramar 433. El viernes abrirán en horario normal, confirmaron desde la administración.

Durante esta jornada de limpieza profunda se procederá a realizar una tarea exhaustiva en todos los pasillos y puestos del mercado, labor que se efectúa periódicamente, pero con menos frecuencia que la limpieza diaria que tiene el predio. Las labores estarán focalizadas en áreas específicas que requieren más atención. Esta acción forma parte del mantenimiento preventivo para conservar la higiene, el orden y el buen funcionamiento del mercado.

Desde la administración se informa que la atención se normalizará el viernes, retomándose las actividades en sus horarios habituales.