Ordenaron mantener la preventiva a un sexagenario acusado de abuso sexual

El juez de Garantías interviniente ratificó la prisión preventiva de un hombre de 61 años imputado por graves delitos contra la integridad sexual de una menor de edad bajo su guarda.

El juez de Garantías interviniente ratificó la prisión preventiva de un hombre de 61 años imputado por graves delitos contra la integridad sexual de una menor de edad bajo su guarda.



Durante la audiencia flexible y multipropósito el juez escuchó a las partes y los pormenores del caso, y rechazó el pedido de revisión presentado por la defensa del acusado. Además ordenó que la madre de la víctima sea asistida por el SAVIC.

El hombre seguirá detenido, acusado como presunto autor de los delitos de abuso sexual simple -tres hechos- y abuso sexual gravemente ultrajante por la circunstancias de su realización agravado por la guarda en concurso real.

La investigación judicial se inició con una denuncia radicada el 5 de septiembre de 2023 por la madre de la víctima, que contó lo sucedido con su hija. La menor, que en el momento de la pericia psicológica tenía 14 años, comenzó a ser agredida cuando tenía apenas 5 o 6, mientras asistía al jardín de infantes. Los hechos se desarrollaron en la localidad de San Antonio y, posteriormente, en Salar de Pocitos.

La primera vez que tuvo lugar uno de estos episodios, el acusado, que era la pareja de la abuela de la víctima, habría ingresado a la habitación de la menor en San Antonio, aprovechando que la madre y el padrastro se encontraban trabajando. Allí, el hombre comenzó a realizarle tocamientos en sus partes íntimas y pechos, alegando que esto era "normal" y que lo hacía con todas.

Los abusos se prolongaron en el tiempo, ocurriendo de manera continua hasta que la niña cumplió los 12 años, mientras la mantenía en silencio bajo amenazas.