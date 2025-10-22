Dolor de madre: El cuerpo del obrero continúa enterrado entre los escombros

La tragedia sucedió en horas de la noche y el cuerpo continúa enterrado entre los escombros.

La tragedia sucedió en horas de la noche y el cuerpo continúa enterrado entre los escombros, ante la desesperación y el dolor de su pérdida su madre, Dalila, se presentó en el lugar: “Hoy a las 6 de la mañana tenían que estar aquí, no hay nadie, mi hijo no es un perro, no es un animal para que este tirado así”.

Con mucho dolor expresó que están dejando abandonado a su hijo y pidió que el representante de la obra en construcción se haga presente en el lugar y le brinde declaración sobre lo sucedido.

“Todos están mal, ahora voy a pedir justicia por mi hijo, porque esto no puede suceder, ahora le pasa a mi hijo mañana a quien le puede suceder” dijo Dalila, agregando que la obra parecía una “villa”.

La obra esta a cargo de López Marcuzzi arquitectos, y ella manifestó que aún nadie se comunicó con ella para brindar explicaciones ni solidarizarse con ella.