El Servicio Penitenciario de Salta inicia las incorporaciones para aspirantes a cadetes del período lectivo 2026-2028

El Servicio Penitenciario de la Provincia convoca a los aspirantes a cadetes penitenciarios a inscribirse para iniciar la carrera profesional durante el período formativo 2026-2028.

Las preinscripciones para las incorporaciones de aspirantes a cadetes para el período lectivo 2026-2028 serán online y estarán habilitadas desde el viernes 24 de octubre hasta el 3 de noviembre de 2025, a través del sitio web, http://sistemas.spps.gob.ar/inscripcioncadetes

Posteriormente, la recepción de la documentación se realizará del 4 al 21 de noviembre de 2025, en las instalaciones de la Escuela de Cadetes del Servicio Penitenciario, ubicada en Ruta Provincial N° 26, kilómetro 6½, Finca Santa Teresita, Cerrillos, en el horario de 8 a 14 horas. Los interesados deberán descargar y completar los formularios correspondientes desde la misma página web.

Para postularse, los aspirantes deberán ser ciudadanos argentinos nativos o por opción, tener entre 18 y 24 años al 1° de marzo del año de incorporación y haber completado sus estudios secundarios al 31 de diciembre del año de inscripción. El peso y la talla deberán ser proporcionales a la edad y estatura. En el caso de los postulantes masculinos, la estatura mínima será de 1,65 metros y la máxima de 1,90, mientras que para las postulantes femeninas será de 1,56 y 1,80 metros respectivamente. Además, no deberán registrar antecedentes judiciales ni penales desfavorables, ni haber sido dados de baja en otros centros de formación por actos de indisciplina, lesiones o informes negativos. También deberán aprobar los exámenes físicos, intelectuales, psicosociales y médicos que se establezcan.

La Escuela de Cadetes del Servicio Penitenciario ofrece una formación académica integral de tres años, orientada a la profesionalización del personal penitenciario. Los egresados obtendrán el título de Técnico Superior en Criminología con Orientación en Seguridad y Tratamiento Penitenciario, accediendo al primer grado de oficial subadjutor dentro de la institución.

Para mayor información, los interesados pueden dirigirse a la Escuela de Cadetes del Servicio Penitenciario de Salta, ubicada en Ruta Provincial N° 26, kilómetro 6½, Finca Santa Teresita, Cerrillos, de lunes a viernes, de 8 a 13 horas. También pueden comunicarse a los teléfonos (0387) 463-9127 / 464-0901 o al correo electrónico [email protected].



Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación