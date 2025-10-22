El oficial Cristian Aguilera informó que esperan la llegada del Ejército Argentino

Cristian Aguilera, encargado de prensa de la Policía, confirmó que el cuerpo ya fue divisado, aunque su extracción aún no es posible debido al riesgo latente de nuevos derrumbes.

Aparentemente, el derrumbe se habría producido mientras llevaban adelanta tareas en el sector del subsuelo.

Aguilera señaló que se espera la llegada del Ejército Argentino con maquinaria pesada, que permitirá realizar un trabajo más seguro y específico. Mientras tanto, los bomberos siguen realizando tareas de remoción de tierra con los equipos disponibles.