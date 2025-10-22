Muerte del obrero: Advierten que hay peligro de derrumbe

La muerte del trabajador Enrique Burgos, de 34 años causó conmoción entre los salteños. Al parecer estaba a cargo del estudio de arquitectura López Marcuzzi, ubicada en calle Uruguay al 600, el Comisario General Javier Magriña advirtió que la estructura presenta riesgo de colapso, lo que impide por el momento la extracción del fallecido.

De todos modos, el comisario informó que continúan las tareas para rescatarlo. “Es imposible sacarlo porque se puede derrumbar. Necesitamos gente con mucha experiencia en esa temática, por eso va a trabajar el Ejército junto a Bomberos y Defensa Civil”, explicó.

“Nosotros actuamos de acuerdo al incidente, pero los responsables de la obra son los que tienen que hablar con los familiares y explicar cómo estaban trabajando”, señaló.

El operativo continúa bajo la supervisión del fiscal interviniente, y se mantendrá custodia policial hasta que se inicien las labores de rescate.