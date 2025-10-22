La Policía Rural secuestró 300 kilos de carne no apta para el consumo

El procedimiento se realizó en un comercio de barrio Centro de Las Lajitas. Un hombre fue infraccionado. Intervino la Fiscalía Penal zonal.
Efectivos de la Policía Rural y Ambiental de Las Lajitas, en el marco de controles a comercios ubicados en esa localidad, detectaron carne no apta para el consumo humano.

En ese contexto, se secuestraron y decomisaron 300 kilos de carne vacuna.

Un hombre de 48 años fue infraccionado por infringir el artículo 201 del Código Penal.

Intervino la Fiscalía Penal zonal.

