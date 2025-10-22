Alerta amarilla por tormentas en gran parte de la provincia

El Servicio Meteorológico Nacional informa que desde las 18:00 de hoy hasta las 06:00 de mañana jueves, rige un alerta amarilla por tormentas para distintos departamentos de la provincia. Se esperan lluvias intensas, ráfagas de hasta 90 km/h, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por tormentas para varios departamentos de Salta, con vigencia desde las 18:00 de hoy hasta las 06:00 de mañana jueves. Se esperan lluvias intensas, actividad eléctrica, granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

El área afectada comprende los departamentos de Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán, Rosario de la Frontera, General José de San Martín, Yunga de Iruya, Yunga de Orán, Yunga de Santa Victoria y Rivadavia.

Según el informe oficial, las tormentas podrían presentarse de manera localmente fuerte, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, descargas eléctricas, granizo y vientos intensos. Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 30 y 70 milímetros, aunque podrían superarse en forma puntual.





Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación