Se secuestraron más de 60 kilos de carne no apta para el consumo humano

La intervención se inició tras un control preventivo de negocios en un súper de Los Crespones. La encargada fue infraccionada por infringir el artículo 201 del Código Penal. Intervino la Fiscalía Penal local.

Ayer, en el marco de un control preventivo de negocios realizado por efectivos de la Rural y Ambiental de El Carril, detectaron que en un súper de Los Crespones tenían carne no apta para el consumo humano.

En ese contexto, se secuestraron y decomisaron 63 kilos de carne vacuna y de pollo.

La encargada, una mujer de 36 años, fue infraccionada por infringir el artículo 201 del Código Penal.

Intervino la Fiscalía Penal local.