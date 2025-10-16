Detenido con pedido de captura en Capital

Sucedió esta madrugada tras una alerta al Sistema de Emergencias 911. Un joven fue detenido. Intervino el Juzgado Penal Juvenil.

Sucedió esta madrugada tras una alerta al Sistema de Emergencias 911. Un joven fue detenido. Intervino el Juzgado Penal Juvenil.

Esta madrugada, efectivos de Seguridad Urbana de Capital intervinieron en el marco de una alerta al Sistema de Emergencias 911, por un masculino en actitud sospechosa en la calle Río de las Piedras.

En ese contexto, identificaron y detuvieron a un joven que registraba un pedido de captura por tentativa de robo.

Intervino el Juzgado Penal Juvenil.