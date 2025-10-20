La Subsecretaría de Ambiente acreditó la actualización del ordenamiento de los bosques nativos de Salta

La medida reconoce 7,5 millones de hectáreas bajo distintas categorías de conservación en la provincia, en cumplimiento de la Ley de Bosques Nativos. La disposición fue firmada por el subsecretario de Ambiente, Fernando Jorge Brom, y publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La Subsecretaría de Ambiente acreditó la actualización del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN) de la Provincia de Salta, conforme a lo dispuesto por la Ley N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental.

La medida fue oficializada mediante la Disposición 2483/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial, y establece que la provincia cuenta con 7.558.565 hectáreas de bosques nativos distribuidas en tres categorías de conservación:

Categoría I (Rojo): 1.308.244 hectáreas

Categoría II (Amarillo): 5.528.753 hectáreas

Categoría III (Verde): 721.568 hectáreas

La disposición, firmada por el subsecretario de Ambiente Fernando Jorge Brom, detalla que la actualización fue resultado de un proceso de intercambio técnico entre la autoridad nacional y la autoridad local de aplicación, iniciado tras el vencimiento del plazo de la acreditación anterior, realizada en 2009.

La Ley Provincial N° 8.483, aprobada en agosto de 2025, sirvió de base para el nuevo ordenamiento, que fue evaluado por la autoridad nacional y reglamentado posteriormente por la provincia.

Salta es la provincia con mayor superficie de bosques nativos, con más de 7 millones y medio de hectáreas. Desde 2021, inició el proceso de revisión de su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos que había sido aprobado en el año 2009 y estaba vencido desde el 2014.