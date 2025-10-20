Se abrió la convocatoria para la adopción de un niño de 11 años que constantemente pregunta cuándo formará parte de una familia que lo quiera.

Por ello, se convocó a personas o familias que estén dispuestas a integrarlo con compromiso, respeto y amor. Se trata de un niño al que le encanta jugar y siempre se muestra dispuesto para ello. Además realiza creaciones con distintos elementos que encuentra por ahí y las comparte con los demás, lo que muestra su clara inclinación a las artes.

Tiene un gran nivel de creatividad y establece vínculos afectivos con el resto de los chicos de su edad con quienes se relaciona. Está diagnosticado con un retraso mental leve, pero nunca dejó que su condición interfiera con su educación. Actualmente cursa sexto grado con un adecuado rendimiento académico. Recibe tratamiento psicopedagógico y es acompañado por una maestra de apoyo a la inclusión.

Se buscan postulantes que cuenten con recursos afectivos, emocionales y sociales para acompañar su desarrollo integral y que puedan ofrecer un entorno seguro, contenedor y estimulante, que le permita al niño desplegar sus capacidades y fortalecer su autonomía. Quienes deseen recibir mayor información o asesoramiento sobre esta convocatoria pueden escribir al Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Salta por correo electrónico a [email protected] o llamar al teléfono 0387–4258026, de lunes a viernes en horario de 8 a 13 hs.