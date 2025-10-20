Más de 2300 personas fueron asistidas en guardias hospitalarias durante el fin de semana

En la ciudad de Salta hubo 268 intervenciones prehospitalarias a cargo del SAMEC; 732 atenciones en la guardia del hospital Materno Infantil, 701 en el San Bernardo, 426 en el Señor del Milagro, 182 en el Papa Francisco, 38 en el Arturo Oñativia y 17 en el Miguel Ragone.

El Sistema de Emergencia Médica para Accidentes y Catástrofes (SAMEC) realizó un total de 268 atenciones prehospitalarias entre las 7 del viernes 17 y las 7 del lunes 20 de octubre.

Las emergencias más más frecuentes incluyeron heridas por arma blanca, accidentes de tránsito, pérdidas de conocimiento y asistencia en eventos de concurrencia masiva.

Materno Infantil

El hospital Materno Infantil reportó, desde las 20 horas del jueves hasta las 9 del lunes, las siguientes novedades:

En la guardia de adultos se atendieron 229 pacientes, de los cuales 37 fueron hospitalizados. Hubo 97 de ginecología, 67 atenciones de obstetricia y 23 de clínica médica.

En la guardia pediátrica, ingresaron 503 pacientes, de los cuales 40 fueron hospitalizados. Entre las causas de urgencia se contabilizan 123 por patologías respiratorias, 69 por gastroenteritis, 45 traumatismos varios, 6 convulsiones, 6 alacranismo y ofidismo, 3 quemados y 5 mordeduras de perros.

Hubo 29 nacidos vivos: 16 hombres y 13 mujeres.

San Bernardo

En el hospital San Bernardo, durante el fin de semana, se atendieron por guardia 701 consultas. De los cuales 571 fueron ambulatorios.

De los pacientes atendidos, 164 fueron hospitalizados.

Hubo 89 personas accidentadas, de las cuales 26 fueron por siniestros de tránsito:

21 motociclistas

1 ciclistas

4 automovilistas

0 transeúntes

0 transporte público

También, entre las asistencias por guardia, se contabilizaron 41 pacientes derivados por otros centros sanitarios.

Papa Francisco

En el hospital Papa Francisco se atendieron 182 pacientes durante el fin de semana, 171 fueron por ingreso ambulatorio. Entre las causas, 7 por derivación y 4 por accidente, 0 por arma blanca, 2 por accidente de tránsito y otros 2.

Señor del Milagro

Durante el fin de semana, la guardia de emergencias del hospital Señor del Milagro atendió a 426 personas. Los requerimientos médicos, en su mayoría fueron por casos de gastroenteritis y colitis, dolor abdominal, disnea, infección de vías urinarias y asma.

Arturo Oñativia

El hospital Arturo Oñativia atendió 38 consultas por guardia de emergencias durante el fin de semana, siendo las principales causas: diabetes tipo 2, infecciones de vías urinarias e hiperglicemia.

Miguel Ragone

El Hospital Dr. Miguel Ragone informa que, durante el fin de semana, se registró la atención de 17 consultas entre psicológicas y psiquiátricas en la guardia.



