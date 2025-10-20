Murió una nena de 11 años en un choque sobre la ruta nacional 9/34
Una nena de 11 años murió esta tarde tras un violento siniestro vial ocurrido sobre la ruta nacional 9/34, a la altura del cementerio privado de Metán Viejo, en el sur de la provincia.
El accidente tuvo lugar cerca de las 14:30, cuando dos hermanas viajaban en una motocicleta circulando de norte a sur. Según las primeras informaciones oficiales, habrían colisionado con una camioneta que remolcaba maquinaria agrícola. El impacto provocó la caída de ambas, quienes fueron trasladadas de urgencia al hospital.
Pese a la rápida intervención médica y al intento por obtener un traslado aéreo debido a la gravedad de las lesiones, los equipos del Hospital Del Carmen no lograron salvar la vida de la niña de 11 años. Su hermana, de 17, permanece internada y bajo observación médica por los diversos traumatismos sufridos.