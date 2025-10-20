Alfredo Olmedo regala un viaje de egresados para atraer el voto de los estudiantes

A días de las elecciones nacionales, la candidata a senadora por La Libertad Avanza en Salta, Emilia Orozco, anunció un sorteo dirigido a alumnos de cuarto y quinto año de todas las escuelas secundarias de la provincia.

Este sorteo es un viaje de egresados a Villa Carlos Paz, Córdoba, financiado por Alfredo Olmedo, referente del partido.

Los estudiantes deben comentar qué se vota en las elecciones y por qué consideran importante cumplir con el deber cívico, indicar los tres últimos números de su DNI y compartir el video del sorteo en Instagram. Quienes lo publiquen en el feed tienen doble chance. El viaje cubrirá traslado, estadía y actividades para entre 20 y 30 estudiantes.