Fue en controles vehiculares realizados este fin de semana en la provincia. Se controlaron más de 7700 rodados y 860 personas fueron infraccionadas por incumplimientos a las normativas viales.

La Subsecretaría de Seguridad Vial informó sobre el trabajo preventivo y operativo realizado este fin de semana en la provincia en el marco de los controles viales y de alcoholemia desplegados por la Policía Vial en rutas y calles de la provincia.

Este fin de semana, se fiscalizaron más de 7700 vehículos en puntos fijos y móviles de control y se detectaron 860 infractores a las normativas viales. En ese marco, 120 conductores fueron sancionados por conducir con graduación alcohólica. Se practicaron 4561 test de alcoholemia.

Cabe destacar que los controles vehiculares se realizan a diario y se refuerzan los fines de semana en la provincia en pos de reducir la siniestralidad vial y reforzar la seguridad integral.

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación

