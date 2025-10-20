El móvil del Registro Civil estará hoy en Villa San Antonio

El móvil estará hoy en Villa San Antonio; mañana martes, en los barrios 20 de Junio y Parque El Aybal y el miércoles, en el Estadio Delmi.

Durante esta semana, el Registro Civil continuará realizando operativos de identificación en distintos puntos de la Ciudad. Este lunes 20, el móvil estará en la plaza Macacha Güemes, ubicada en Florida al 1100, barrio Villa San Antonio.

Mañana martes 21 se llevarán a cabo dos operativos simultáneos: el primero en el barrio 20 de Junio, en Juana Fowils y avenida José Gurruchaga; y el segundo, en el Centro Vecinal del barrio Parque El Aybal, calle 293, casa 123.

El miércoles 22 de octubre, el operativo se desarrollará en el Estadio Delmi, ubicado en avenida Ibazeta y O’Higgins.

En todos los casos, la atención iniciará a partir de las 9 de la mañana. A primera hora se entregarán 70 turnos por orden de llegada.

Costos y medios de pago

El trámite regular del DNI tiene un costo de $7.500, mientras que la modalidad exprés asciende a $18.500. En cuanto al pasaporte, el trámite común cuesta $70.000 y la versión exprés, $150.000.

Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago, de acuerdo con la validación automática que realiza el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) en conjunto con ANSES al momento de iniciar el trámite.

Se recuerda que todos los pagos deben realizarse exclusivamente con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.





Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación