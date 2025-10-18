La Municipalidad intervino en más de 30 incidentes tras la tormenta

Hubo árboles, postes caídos y anegamientos. Se reconoce el rápido accionar de las áreas municipales para contener y brindar respuesta a los ciudadanos. Protección Ciudadana continúa trabajando y se recomienda comunicarse al 105 ante cualquier incidente.

La Municipalidad de Salta intervino en más de 30 incidentes provocados por la tormenta que se produjo entre la noche del viernes y la madrugada del sábado.

Se reconoce el rápido accionar de las áreas municipales para contener y brindar respuesta a los ciudadanos.

La Subsecretaría de Protección Ciudadana, intervino e interviene en diferentes situaciones como ramas de gran portes caídas, como sucedió en Av. Belgrano y el anegamiento de calles como en calle Zuviría y en Av. Discépolo a raíz de la acumulación de escombros en la vivienda de un particular. Cabe destacar que el titular del hogar ya fue multado.

Por su parte, desde la Secretaría de Obras Públicas detectaron autos atascados precisamente en San Benito, en Zuviría y también en Arenales. La situación fue solucionada por el personal municipal.

Mientras que el área de Desarrollo Social se encuentra recorriendo las zonas afectadas pero sin evacuados hasta el momento, por lo que no hubo necesidad de trasladar a familias a los CICs.

Desde Ambiente y Servicios Públicos explicaron que los canales pluviales y las bombas trabajaron de gran manera.

También se retiraron una suma considerable de neumáticos de la plaza Gurruchaga y canales aledaños. Estos tapaban las salidas, lo que produjo el anegamiento en la zona.

Las lluvias podrían continuar y es por eso que a manera preventiva se recomienda:

– No arrojar latas, botellas u otros elementos que puedan obstruir el sistema de desagües pluviales de la vía pública

– No sacar las bolsas de residuos

– Asegurar los elementos que se encuentren en obras de construcción, tales como chapas, ladrillos, tirantes, etcétera

En el caso de encontrarse manejando un vehículo:

– Retirar los vehículos estacionados en zonas anegables

– Circular a velocidad reducida y siempre con las luces encendidas

– Extremar las medidas de seguridad al conducir un vehículo

Es importante recordar que la lluvia disminuye la visibilidad y que las distancias de frenado varían con respecto a las condiciones climáticas normales.

En caso de emergencia (inundaciones, árboles caídos, obstrucciones en la vía pública), deben comunicarse con la línea gratuita 105, ya que se sigue trabajando y recibiendo llamados.