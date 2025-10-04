El Ballet de la Provincia estrena “Los colores de la valija”

Un espectáculo del Ballet de la Provincia invita a descubrir nuevas miradas de la danza, con obras creadas e interpretadas por sus propios bailarines y coreógrafos en España 1-98.

El Ballet de la Provincia de Salta presentará “Los colores de la valija” en la Usina Cultural el viernes 24 de octubre a las 21 horas y el sábado 25 de octubre a las 20 horas. Las entradas generales tienen un valor de 6.000 pesos y se pueden adquirir en la boletería del Teatro Provincial, en calle Zuviría 70, o a través de www.vamos.gob.ar.

La propuesta surge como una iniciativa de la Dirección Artística que invita a los integrantes del Ballet a asumir el desafío de crear. A través del movimiento, la composición y la interpretación, los bailarines se convierten también en coreógrafos, dando vida a una obra que abre nuevos caminos expresivos.

“Los colores de la valija” reúne cinco creaciones originales: Francisco Seoane Viñoles con “La Odisea”, Amalia Fernández Muiños Gómez con “MVA”, Francisco Morán con “Kalos”, Camila Longoni con “Conversaciones con la nostalgia” y Eleonora Haro Vila con “¿Quién es Inti?”.

El espectáculo representa un espacio de innovación dentro de la programación del Ballet, ofreciendo al público una puesta fresca, dinámica y cargada de emoción. Con esta propuesta, los intérpretes exploran distintas sensibilidades y enriquecen su experiencia artística, compartiendo con los espectadores un viaje creativo que invita a descubrir nuevas miradas sobre la danza.