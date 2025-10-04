El Ballet de la Provincia estrena “Los colores de la valija”
El Ballet de la Provincia de Salta presentará “Los colores de la valija” en la Usina Cultural el viernes 24 de octubre a las 21 horas y el sábado 25 de octubre a las 20 horas. Las entradas generales tienen un valor de 6.000 pesos y se pueden adquirir en la boletería del Teatro Provincial, en calle Zuviría 70, o a través de www.vamos.gob.ar.
La propuesta surge como una iniciativa de la Dirección Artística que invita a los integrantes del Ballet a asumir el desafío de crear. A través del movimiento, la composición y la interpretación, los bailarines se convierten también en coreógrafos, dando vida a una obra que abre nuevos caminos expresivos.
“Los colores de la valija” reúne cinco creaciones originales: Francisco Seoane Viñoles con “La Odisea”, Amalia Fernández Muiños Gómez con “MVA”, Francisco Morán con “Kalos”, Camila Longoni con “Conversaciones con la nostalgia” y Eleonora Haro Vila con “¿Quién es Inti?”.
El espectáculo representa un espacio de innovación dentro de la programación del Ballet, ofreciendo al público una puesta fresca, dinámica y cargada de emoción. Con esta propuesta, los intérpretes exploran distintas sensibilidades y enriquecen su experiencia artística, compartiendo con los espectadores un viaje creativo que invita a descubrir nuevas miradas sobre la danza.