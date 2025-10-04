La XV Feria del Libro de Salta celebra 15 años

Del 8 al 12 de octubre, la Usina Cultural abrirá sus puertas para recibir la XV Feria del Libro de Salta. La feria ofrecerá más de 200 actividades gratuitas que abarcarán presentaciones de libros, charlas, talleres, espectáculos y propuestas para niños y jóvenes, junto a 40 stands de editoriales y espacios gastronómicos.

Diego Ashur, secretario de Cultura, destacó la articulación entre el sector público y privado, señalando que “este es el resultado de meses de trabajo conjunto, donde cada decisión busca generar un espacio inclusivo, diverso y pensado para que todas las familias puedan disfrutar de la literatura y la cultura en su máximo esplendor”.

Entre las figuras nacionales confirmadas se encuentran Darío Sztajnszrajber con la charla Pensar al otro, Alejandro Bercovich presentando El país que quieren los dueños y Noe Dans, creadora de Sommelier de Libros. Haidu Kowski también ofrecerá un taller epistolar de cartas de amor, presentará su novela Ya no hay afuera y coordinará la propuesta Chori-poesía.

Magdalena Paz Posse, de Mundo Editorial, subrayó la importancia del encuentro para autores y editoriales locales: “Estos días son una verdadera fiesta, porque el público puede encontrarse con los autores, descubrir nuevas propuestas y sentir que la cultura se construye entre todos. Valoramos muchísimo el apoyo de la Secretaría de Cultura y la oportunidad de mostrar lo que hacemos en Salta”.

Noelia Fath, de Bar de Letras, destacó la colaboración con jóvenes artistas: “La feria nos permite acompañar a quienes recién empiezan en la cultura, ofrecerles espacios y visibilidad, y conectar al público con nuevas voces y talentos emergentes”. Pilar Hearne, de Juventudes Artistas Salteñas, agregó que “participar en la feria nos da la posibilidad de mostrar nuestro trabajo y de aprender de otros creadores, celebrando la diversidad y el talento local”.

El Café Literario, coordinado por Diego Tejerina, será un espacio de encuentro dentro de la feria, ofreciendo actividades gratuitas cada hora, venta de libros, cafés, infusiones y pastelería. “Queremos que quienes vengan a la feria puedan pasar la tarde leyendo, compartiendo y disfrutando de un ambiente literario y acogedor”, señaló Tejerina.

La feria también rendirá homenaje a la histórica editorial Tunparenda, precursora en los años ochenta en la publicación de autores salteños. La apertura contará con la presentación del grupo de jazz Niebla junto a Juventudes Artistas Salteñas, mientras que el cierre estará a cargo de la Serenata a Castilla, un emotivo tributo al poeta Manuel J. Castilla con la voz de Mariana Carrizo, la participación de Sara Mamaní y otros artistas, bajo arreglos de Miguel Rivaynera, en la Casa de la Cultura.

Con la presencia de comunidades originarias, editoriales regionales, colectivos artísticos jóvenes y la feria invitada de Santa Cruz de la Sierra de Bolivia, la XV Feria del Libro de Salta se presenta como un espacio federal, inclusivo y plural, donde la literatura, la música y las artes se encuentran para que toda la familia viva cinco días de cultura y disfrute en torno a los libros.