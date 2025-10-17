La Escuela de Emprendedores capacita en Instalaciones Eléctricas domiciliarias

El curso brinda formación teórico-práctica para que los participantes adquieran conocimientos técnicos sobre circuitos, herramientas y normas de seguridad eléctrica, con el objetivo de desarrollar habilidades laborales y fomentar el autoempleo.

La Municipalidad de Salta dicta una capacitación cuatrimestral sobre Instalaciones Eléctricas domiciliarias, en la Escuela de Emprendedores, en Independencia 910.

Entre los contenidos que se abordan en la cursada, se encuentran: generación y distribución de la energía eléctrica, simbología, uso de instrumentos de medición, diseño y armado de circuitos, tableros eléctricos y normas de seguridad.

Además, el espacio busca desarrollar capacidades prácticas vinculadas a la interpretación y aplicación de esquemas eléctricos, y el manejo de herramientas específicas del oficio.

Al respecto, Rubén Flores, profesor a cargo del curso indicó que “el balance del taller hasta el momento, es muy bueno. Los participantes, demuestran una gran predisposición para aprender y superarse. Me parece muy interesante este tipo de propuestas, sobre todo porque son gratuitas y es una oportunidad para aprender algo nuevo y útil, que los estudiantes además pueden aplicar directamente en sus casas”.

De esta manera, la Escuela de Emprendedores continúa fortaleciendo la formación en oficios con salida laboral, brindando herramientas para la autonomía económica y el desarrollo personal de los vecinos de la ciudad.

Para más información sobre la oferta educativa de la institución municipal, los interesados pueden acercarse a la avenida Independencia 910 o seguir sus redes oficiales.