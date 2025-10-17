Se vacunará contra la rabia en Cerámica, El Sol, María Esther y 20 de Junio
La Municipalidad, a través del área de Bienestar Animal, informa a los vecinos de La Cerámica, El Sol, María Esther y 20 de Junio que, del lunes 20 al viernes 24 habrá campaña de vacunación antirrábica.
La atención en los puntos designados será de 9.30 a 12.30, el servicio es gratuito y se brinda por orden de llegada.
Se recomienda a los vecinos llevar a los animales con correas y bozales para brindar mayor seguridad a quienes asistan y prevenir cualquier inconveniente.
El cronograma es el siguiente:
Lunes 20
B° CERÁMICA
Hs 9:30 a 12:30
Mza. H – casa 17
Martes 21
V° EL SOL
9:30 a 12:30 hs
San Benedetti 2.423
Miércoles 22
V° MARÍA ESTER
Hs: 9:30 a 12:30
San Felipe y Santiago esq. Las Bumbunas
Jueves 23
AMP. 20 DE JUNIO
9:30 a 12:30 hs
Mza. 45 – lote 14
(Comedor comunitario La Gran Familia)
Viernes 24
V° 20 JUNIO
Hs: 9:30 a 12:30
Nicolás Medina esq. Márquez Miranda