Alerta por tormentas para gran parte de la provincia

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarilla y naranja por tormentas para distintas zonas de Salta. Se esperan precipitaciones acumuladas de hasta 90 milímetros, actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas desde el mediodía de este viernes hasta la mañana del sábado.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigentes alertas por tormentas para amplias áreas del territorio salteño. Las condiciones se presentarán a partir del mediodía de este viernes y se extenderán hasta las primeras horas de mañana sábado, con distintos niveles de riesgo según la región.

En los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos, la alerta amarilla regirá desde las 12:00 hasta las 06:00 del sábado, con precipitaciones estimadas entre 30 y 50 milímetros.

Para Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, las zonas bajas de Chicoana, La Caldera y Rosario de Lerma, la zona montañosa de Cafayate y las prepunas de Iruya, Orán y Santa Victoria, el aviso será amarillo entre las 12:00 y las 18:00, pero se elevará a naranja entre las 18:00 y las 06:00 del sábado, con lluvias que podrían acumular entre 60 y 90 milímetros. Luego, el sábado por la mañana volverá a regir una alerta amarilla hasta las 12:00.

Por último, en los departamentos Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán, Rosario de la Frontera, San Martín, Rivadavia y las yungas de Iruya, Orán y Santa Victoria, el alerta será amarilla entre las 18:00 y las 06:00 del sábado, con acumulados previstos de 20 a 50 milímetros.

Es importante resaltar que las tormentas estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones. También pueden provocar ocasionalmente granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 90 km/h.



Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación