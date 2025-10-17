La Universidad Nacional de Salta reafirmó su compromiso con el bienestar animal

La Universidad Nacional de Salta reafirmó su compromiso con el cuidado y la convivencia responsable de los animales que habitan en el predio universitario

La Universidad Nacional de Salta reafirmó su compromiso con el cuidado y la convivencia responsable de los animales que habitan en el predio universitario

Según difundieron desde el rectorado en sus redes sociales, la vicerrectora Dra. María Rita Martearena visitó esta semana al trabajador universitario José Rivadeneira, integrante del equipo de celadores, con quien compartió un encuentro de diálogo y cooperación sobre el cuidado de los perros comunitarios de la UNSa.

También expresaron que en las próximas semanas, la Universidad recibirá al equipo de Bienestar Animal de la Municipalidad de Salta, que realizará un operativo sanitario en el predio, con tareas de vacunación, control y asistencia veterinaria a los perros comunitarios.

Además desde el Rectorado anticiparon que se colocarán collares a las mascotas del predio para poder identificarlas y saber cuántas son en la actualidad para su seguimiento.

Estas acciones se suman a las iniciativas que la gestión Nina – Martearena viene impulsando desde el inicio de su mandato, en articulación con proteccionistas, veterinarios y el municipio (sumando al Centro de Adopciones Nicolás Mancilla), para promover el bienestar animal, la adopción responsable y el respeto por toda forma de vida.



Fuente Rectorado UNSa