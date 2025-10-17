Hoy alrededor de las 2:30, se produjo un violento intento de robo en un restaurante ubicado en la intersección de Yrigoyen y Boedo. Según fuentes policiales dos hombres y una mujer fueron detectadas infraganti por el sistema de videovigilancia.

Informaron que cuando efectos de la policía se percataron de esta situación intentaron capturarlos y fue en ese momento cuando se desató un enfrentamiento físico entre los delincuentes y los efectivos.

Los sospechosos destrozaron puertas y vidrios del local. Finalmente, los tres fueron detenidos y puestos a disposición de la justicia.

El dueño del local, Luis, comentó a los medios de comunicación que esta es la segunda vez que entran a robar a su local.