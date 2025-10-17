Renovaron la calzada de la calle Vicente López al 200

Se ejecutó la repavimentación del tramo ubicado entre el Paseo Güemes y el Pasaje Zorrilla. Es importante destacar que, al tratarse de concreto asfáltico el mismo es de rápido secado por lo que el tránsito es habilitado a las pocas de horas de finalizado el trabajo.

En el marco del plan de recuperación de calles, la Municipalidad avanza con las obras de repavimentación en diversos corredores viales de la ciudad, particularmente en los más utilizados para unir las distintas zonas del macrocentro.

En esta oportunidad, se renovó la calzada de la calle Vicente López al 200, entre el Paseo Güemes y el Pasaje Zorrilla; zona de alta demanda por quienes buscan dirigirse de zona norte a sur.

Es importante destacar que, la recuperación de dicha arteria se complementa con las obras de puesta en valor de la plaza ubicada dentro del predio de la ex Palúdica, y brindará un mejor acceso a la zona.

Al tratarse de concreto asfáltico, el mismo es de rápido secado por lo que el tránsito es habilitado a las pocas horas de finalizada las tareas.