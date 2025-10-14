Esta semana el Móvil del Registro Civil estará en el CIC de San Benito

Esta semana, el Móvil del Registro Civil estará brindando atención en las instalaciones municipales del CIC de barrio San Benito.

Quienes precisen realizar trámites como nuevo ejemplar del DNI, cambio de domicilio, pasaportes, actualizaciones de mayores y menores, podrán acercarse este miércoles 15 y viernes 17 de octubre, a partir de las 8:30 de la mañana.

El CIC está ubicado en Av. Discépolo esq. G. Mors, zona sudeste y se atenderá a los vecinos por orden de llegada.

Desde la Coordinación General de Relaciones Comunitarias dispusieron el Whatsapp 3872266200 para efectuar consultas.