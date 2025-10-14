Triatlón de la Cumbre: presentaron la 39° edición de la tradicional competencia

Esta mañana, se realizó la presentación oficial del Triatlón de la Cumbre. Será la 39º edición de la tradicional competencia, que ya es una marca registrada de la ciudad.

La carrera se llevará a cabo el 30 de noviembre, partiendo desde el balneario Xamena. Los corredores podrán optar entre tres modalidades competitivas: el Triatlón de la Cumbre, el clásico Biatlón de la Cumbre y la tradicional Trepada al cerro San Bernardo.

Las inscripciones cuestan $32.000. Se puede pagar en tres cuotas sin interés con Banco Macro. Las mismas ya están abiertas y se pueden completar a través del siguiente link: http://www.bubilo.com.ar/muni. Cabe destacar que este año hay cupo para 600 atletas.

La sección de natación será en el Carlos Xamena y serán 600 metros, de ahí los participantes tomarán las bicicletas para hacer 26 kilómetros de ciclismo. Luego iniciarán la trepada al cerro subiendo por la escalera, bajando por la ruta hasta la plaza 9 de Julio.

«Estamos ansiosos por esta nueva edición de la carrera. Esperamos que sea un éxito como el año pasado. Extendemos el cupo porque queremos que nadie se quede afuera, tanto deportistas locales como de otras provincias», dijo Ezequiel Barraguirre, presidente de la Agencia Salta Deportes.

Se recuerda que pueden participar desde los 15 años en adelante presentando un certificado de aptitud física y que los menores de edad solo podrán competir con un permiso de los sus tutores. Con esta competencia, desde el área, continúan fomentando el deporte y también incrementando el turismo deportivo de la ciudad.