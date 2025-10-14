Mañana se presentará un nuevo circuito turístico que une la ciudad con el Dique Cabra Corral

El nuevo circuito “Bus Turístico + Dique Cabra Corral”, que cuenta con el acompañamiento y apoyo del Ministerio de Turismo y Deportes, se presentará mañana, miércoles 15 de octubre, a las 9 de la mañana en la Plaza 9 de Julio, en el stand del Bus Turístico Salta.

Este nuevo producto turístico, impulsado por el Bus Turístico Salta, Extreme Games y la municipalidad de Coronel Moldes, permitirá a salteños y visitantes disfrutar de una experiencia que conecta la ciudad con el Dique Cabra Corral, sumando actividades recreativas, navegación y paisajes únicos.