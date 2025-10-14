Sáenz impulsa la transparencia y el fortalecimiento de 100 clubes deportivos de la provincia

El gobernador Gustavo Sáenz anunció esta mañana subsidios por $18 millones destinados a promover la transparencia y el fortalecimiento de 100 clubes deportivos de Salta capital y el interior.

En este marco se firmó un convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Economía y Servicios Públicos, el Ministerio de Turismo y Deportes y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta para la entrega de subsidios a los clubes deportivos salteños para que puedan presentar sus estados contables.

El documento, rubricado por el gobernador Sáenz, fue firmado por el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia y el presidente del Consejo, Néstor Daniel Cáseres.

El convenio está destinado a proporcionar asistencia financiera a las entidades deportivas constituidas como asociaciones civiles o fundaciones sin fines de lucros, con sede social en Salta, para cubrir los honorarios profesionales por auditoría externa y la certificación de sus estados contables. Consiste en un desembolso en total de $18.000.000 que el Gobierno otorgará al Consejo para destinarlo a cubrir la asistencia de 100 estados contables de entidades deportivas, 50 de capital y 50 del interior.

Con esta iniciativa “el deporte en Salta continúa consolidándose como política de Estado, con mirada federal y territorial”, aseguró Sáenz, quien también destacó que esta medida contribuye a un ecosistema más transparente y responsable; que permitirá además que las organizaciones deportivas puedan continuar con el cumplimiento de sus objetivos sociales.