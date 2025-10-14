Con un test innovador podrán detectar el Chagas en recién nacidos

Hoy, en el Hospital Público Materno Infantil, se presentó un nuevo test molecular rápido, simple y de bajo costo que permite diagnosticar la enfermedad de Chagas en neonatos desde las primeras horas de vida.

El kit fue desarrollado por el Grupo de Investigación y Desarrollo en Chagas del Instituto Dr. César Milstein – CONICET, en alianza con la empresa público-privada de base tecnológica NEOKIT S.A.S., y validado clínicamente durante los últimos tres años en el hospital Materno Infantil.

Cabe destacar que, recientemente, La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó su uso en personas.

Este avance representa una herramienta fundamental para el sistema público de salud, ya que posibilita la detección precoz del Chagas congénito, es decir la transmisión vertical de madre a hijo durante el embarazo, en cualquier establecimiento sanitario de la provincia, incluso en aquellos de baja complejidad.