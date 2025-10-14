Nueva edición del taller sobre suelo pélvico en el hospital Señor del Milagro

LocalesHace instantes Por Prensa
Será el viernes 17, de manera presencial, en ese nosocomio. La actividad es gratuita, con cupo y requiere inscripción. Está destinado a mujeres de cualquier edad que no estén embarazadas.
102006-nueva-edicion-del-taller-sobre-suelo-pelvico-en-el-hospital-senior-del-milagro

El hospital Señor del Milagro ofrece a mujeres de cualquier edad, que no estén embarazadas, un taller sobre el suelo pélvico, un conjunto de músculos y ligamentos que rodean la cavidad abdominal en su parte inferior.

La actividad se desarrollará el viernes 17 de octubre, en el horario de 10.30 a 12.30 horas, es gratuito, tiene cupo y requiere inscripción enviando un mensaje de WhatsApp al 3875870510, indicando los datos personales, como nombre y apellido y documento nacional de identidad.

El objetivo del taller es enseñar a las asistentes a reconocer el suelo pélvico, fortalecerlo y prevenir lesiones con ejercicios prácticos y consejos útiles.

Cabe destacar que esta acción está organizada por la Residencia de Medicina Familiar y Comunitaria de esa institución sanitaria. 
 
Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación

Prensa

banner-wapp2

Te puede interesar

Te puede interesar