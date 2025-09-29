Este jueves inicia la carga del Boleto Solidario Municipal correspondiente a octubre

La secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad puso fecha a la nueva carga del boleto solidario correspondiente al mes de octubre. 

Del jueves 2 al miércoles 15 de octubre, los beneficiarios podrán realizar la carga en los lugares asignados: el Hospital Público Materno Infantil, Centro Integradores Comunitarios y Centro Cívico Municipal.

El beneficio está destinado a mujeres embarazadas, pacientes pediátricos oncológicos sin obra social y víctimas de violencia con domicilio en la capital.

 

  El cronograma será el siguiente:

 

    Jueves 2 de octubre: Hospital Materno Infantil de 9 a 12
Dirección: Sarmiento 1301

 

    Viernes 3 de octubre: CIC de Solidaridad de 9 a 12
Dirección: Manzana 414 B Lote 1 de Bº Solidaridad

 

    Lunes 6 de octubre:  CIC de Santa Cecilia de 9 a 12
Dirección: Manzana 7 Lote 1 de Bº Santa Cecilia

  

    Martes 7 de octubre: CIC Constitución de 9 a 12
Dirección: Juan Manuel de Estrada y Pasaje S/N

 

  Miércoles 8 de octubre: CIC de Unión de 9 a 12
Dirección:  Armada Argentina y J. Mirau de Bº Unión.

 

    Jueves  9 de octubre: CIC de Asunción de 9 a 12
Dirección: calle Ntra. Señora de San Nicolás esquina Ntra. Señora del Perpetuo Socorro (mza. 282 Lote 3).

 

Lunes 13, martes 14 y miércoles 15 de octubre: Centro Cívico Municipal de 9 a 16
Dirección: Av Paraguay 1240

