Este jueves inicia la carga del Boleto Solidario Municipal correspondiente a octubre
La secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad puso fecha a la nueva carga del boleto solidario correspondiente al mes de octubre.
Del jueves 2 al miércoles 15 de octubre, los beneficiarios podrán realizar la carga en los lugares asignados: el Hospital Público Materno Infantil, Centro Integradores Comunitarios y Centro Cívico Municipal.
El beneficio está destinado a mujeres embarazadas, pacientes pediátricos oncológicos sin obra social y víctimas de violencia con domicilio en la capital.
El cronograma será el siguiente:
Jueves 2 de octubre: Hospital Materno Infantil de 9 a 12
Dirección: Sarmiento 1301
Viernes 3 de octubre: CIC de Solidaridad de 9 a 12
Dirección: Manzana 414 B Lote 1 de Bº Solidaridad
Lunes 6 de octubre: CIC de Santa Cecilia de 9 a 12
Dirección: Manzana 7 Lote 1 de Bº Santa Cecilia
Martes 7 de octubre: CIC Constitución de 9 a 12
Dirección: Juan Manuel de Estrada y Pasaje S/N
Miércoles 8 de octubre: CIC de Unión de 9 a 12
Dirección: Armada Argentina y J. Mirau de Bº Unión.
Jueves 9 de octubre: CIC de Asunción de 9 a 12
Dirección: calle Ntra. Señora de San Nicolás esquina Ntra. Señora del Perpetuo Socorro (mza. 282 Lote 3).
Lunes 13, martes 14 y miércoles 15 de octubre: Centro Cívico Municipal de 9 a 16
Dirección: Av Paraguay 1240