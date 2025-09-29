Por el mes de las madres, habrá una Movida de Ritmos en el CIC de San Benito

La Municipalidad de Salta, por medio de la Agencia Salta Deportes, prepara un gran festejo por el mes de las madres. Cabe destacar que en el país, el Día de la Madre se celebra el tercer domingo de octubre.

Es por eso que el municipio diagrama una Movida de Ritmos, donde habrá sorteos, premios y más. El evento se llevará a cabo este miércoles 1 de octubre a partir de las 18.30 en el CIC de San Benito.

Se destaca que no hace falta inscribirse previamente, solo hay que acercarse al Centro Integrador Comunitario.

Quienes asistan deben hacerlo con ganas de bailar, reír y brillar, ya que habrá diferentes actividades para que todos los presentes puedan divertirse participando de ellas.

«Esperamos a todas las madres que quieran pasar una gran jornada bailando, riendo y brillando. Es el comienzo de un mes en donde tendremos muchas actividades», explicó Fernanda Izarduy, directora de Deportes Adaptados y Recreación.