El Móvil Odontológico de la Municipalidad desembarcó en barrio 20 de Junio

La descentralización municipal llega a todos los barrios, por eso la Secretaría de Desarrollo Social a través del servicio del Móvil Odontológico desembarcó en barrio 20 de junio.

Hasta el viernes 3 de octubre, los profesionales brindarán atención a pacientes, sin obra social, en el horario de 8 a 13. Los turnos se otorgan por whatsapp al 3875089214, siendo la prioridad los vecinos de la barriada.

Quienes acceden al servicio deberán presentar DNI, certificación negativa de ANSES y asistir al turno con cepillado dental previo.

Como en cada servicio, las prestaciones odontológicas incluyen diagnósticos, enseñanza de técnicas de cepillado, tratamientos preventivos (flúor, sellantes de fosas y fisuras), inactivaciones de caries, extracciones dentarias y urgencias odontológicas para niños y adultos.

Es de aclarar que, no realizan tratamientos de conductos, prótesis o cirugías de muelas del juicio.