La ciudad de Salta y Misiones firmaron un convenio de cooperación

En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT), el Ente de Turismo Municipal y el Ministerio de Turismo de la provincia de Misiones acordaron trabajar de manera integral para potenciar ambos destinos, con acciones de promoción, capacitación e intercambio.

En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT), que se desarrolla en Buenos Aires hasta el 30 de septiembre, la Municipalidad de Salta a través del Ente de Turismo trabaja en la cooperación e integración con diversos destinos locales.

En este contexto, se firmó un convenio de colaboración entre la ciudad de Salta y Misiones que busca fortalecer el desarrollo del sector mediante acciones conjuntas de promoción, capacitación e intercambio de experiencias, además de compartir datos turísticos que permitan mejorar las ofertas disponibles.

De la rúbrica participaron el coordinador del Ente de Turismo del municipio, Fernando García Soria; el subsecretario de Promoción Turística, Juan Manuel Contreras; y el ministro de Turismo de Misiones, José María Arrúa.

El funcionario municipal destacó que: “Este acuerdo es una oportunidad para seguir fortaleciendo el trabajo conjunto entre destinos líderes del turismo nacional, brindar herramientas e intercambiar experiencias que contribuyan al crecimiento del sector”.

Por su parte, el representante de la provincia del litoral subrayó: “Misiones es hoy vanguardia en la incorporación de tecnología e inteligencia artificial, por eso es importante articular esfuerzos para que el turismo se fortalezca y adopte una mirada más innovadora”.

El convenio establece como ejes principales:

Intercambio y cooperación técnica entre los equipos profesionales de los Observatorios Turísticos de ambas jurisdicciones.

Desarrollo y circulación de material informativo sobre disposiciones, estudios y metodologías para el manejo, restauración y aprovechamiento socioeconómico de los recursos turísticos.

Diseño de estrategias conjuntas de promoción y marketing turístico que permitan ampliar la llegada a nuevos mercados.

Mejora de la cadena de valor turística, a partir de iniciativas compartidas que fortalezcan la competitividad y la sostenibilidad del sector.

Con esta firma, Salta y Misiones consolidan sus vínculos institucionales y abren camino a una agenda de cooperación que apunta a generar beneficios concretos para ambas comunidades, posicionando a ambos destinos como referentes del turismo en Argentina.