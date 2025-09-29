El Gobernador entregó siete nuevas ambulancias y ya son 130 durante su gestión

El gobernador Gustavo Sáenz entregó siete nuevas ambulancias 4x4, elevando a 130 la cifra total de unidades de traslado incorporadas durante su gestión.

Se asignarán estratégicamente a hospitales y centros de salud de Campo Quijano, La Poma, Santa Victoria Oeste, Coronel Moldes, Los Toldos, La Caldera y El Quebrachal.

De esta manera, se completan las 34 ambulancias adquiridas a partir del ahorro generado por la implementación del cobro de servicios sanitarios a extranjeros no residentes, plasmado en la Ley Nº 8421 que marcó una decisión pionera en el país.

“Desde que asumimos tomamos la decisión de fortalecer el sistema de salud en Salta, evaluando que teníamos un sistema de salud bastante golpeado, obsoleto y que necesitaba de una fuerte decisión política para cambiarlo”, explicó el mandatario.

Así, destacó que a partir de una inversión sostenida “hoy podemos decir con orgullo que compramos 130 ambulancias durante esta gestión, todas ellas distribuidas con un criterio absolutamente federal, porque la salud es para todos los salteños”.

Se refirió asimismo a la decisión de descentralizar los servicios de diálisis y oncología: “Ya avanzamos con Tartagal, Cafayate, Orán, Joaquín V. González y ahora General Güemes. Seguiremos llegando a los hospitales cabeceras”.