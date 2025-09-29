Se viene el “Encuentro por la juventud” en el CIC San Benito

La Municipalidad de Salta, en conjunto con la Universidad Nacional de Salta (UNSa), Sedronar, Scholas y diversas organizaciones juveniles, invitan a participar del «Encuentro por la Juventud», un espacio pensado para que los jóvenes puedan expresarse, compartir sus talentos y conectar con otros a través del arte y la cultura.

El evento se desarrollará mañana, martes 30 de septiembre, de 14 a 18 hs. en el CIC San Benito (Av. Discépolo y Mors) y contará con actividades abiertas relacionadas al baile, la pintura, la fotografía, la literatura y muchas otras disciplinas artísticas. Además, habrá diferentes talleres, shows en vivo, hip hop, poesía, teatro y mucho más.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al número de WhatsApp 387-4860774.