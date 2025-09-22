El Móvil del Registro Civil llegó al CIC de Unión para realizar los DNI

El Móvil del Registro Civil estará hasta mañana martes 23 de septiembre en las instalaciones del CIC “Nuestra Señora del Carmen” de barrio Unión para la realización de trámites del DNI.

Los vecinos de la zona norte y alrededores podrán efectuar los nuevos ejemplares de identificación como el DNI, cambio de domicilio, pasaportes, actualizaciones de mayores y menores.

La atención iniciará a las 9 de la mañana en Mza 357A Lote 1 – Av. Armada Argentina esquina Calle José M. Mirau.

Los vecinos que tengan alguna consulta o requieran más información pueden comunicarse al 3872266246.