La Ciudad celebrará el Día Internacional del Turismo

La Municipalidad de Salta celebrará el Día Internacional del Turismo este miércoles 24 de septiembre , en el Distrito Cultural Dino Saluzzi, con un programa que reunirá a más de 250 participantes entre prestadores turísticos, cámaras, instituciones académicas, estudiantes y medios de comunicación.

La jornada, que se desarrollará a partir de las 9 horas, girará en torno al lema propuesto por ONU Turismo para este año: “Turismo y Transformación Sostenible”, destacando al turismo como agente de cambio positivo y situando la sostenibilidad, la resiliencia y la equidad social en el centro de las políticas de desarrollo.

El encuentro incluirá paneles de debate sobre los desafíos del sector turístico en la Ciudad de Salta, experiencias inspiradoras de prestadores locales y un espacio para reflexionar sobre el rol de la comunicación en la transformación del turismo.

Entre los disertantes estarán Romina Sánchez, del nuevo Café Gertrudis; Martín Alegre de Qaray Restó; Homero Kosiner de Salta Free Tour; y Macarena Gonzales de la agencia Vivi Mía.

Por otra parte, bajo el título de “Nuevas formas de comunicar el destino”, disertarán Juan Balderrama (@balderramajuanjo); Matías Córdoba y Simón Salomón (@_simonymati); e Ignacio Miranda (@nnachomiranda)

Además, se entregarán distinciones a estudiantes destacados por su compromiso, profesionalismo y aporte al sector.

El cierre estará a cargo del intendente Emiliano Durand, consolidando el mensaje de que la ciudad de Salta continúa trabajando para posicionarse como un destino turístico innovador, inclusivo y sostenible.