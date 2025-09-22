El Móvil Odontológico brinda sus servicios en la Universidad Nacional de Salta

El Móvil Odontológico de la Municipalidad, inició la semana con la atención en la Universidad Nacional de Salta (UNSa). El dispositivo prestará servicio hasta el viernes 26 de septiembre.

A través de la Secretaría de Bienestar Estudiantil, se otorgaron todos los turnos para que los estudiantes universitarios, sin obra social, puedan realizar consultas, tratamientos, restauraciones, extracciones y consultas de urgencias.

Pablo Medina, responsable del Móvil Odontológico, explicó que el dispositivo se encuentra apostado frente al rectorado de la UNSa a metros de la playa de estacionamiento.

“El jueves 25 de septiembre a las 10 brindaremos una atención especial en el anfiteatro K. Compartiremos información sobre las patologías relacionadas al estrés, de un estudiante universitario, con su salud bucal”, expresó.

Es de recordar que el servicio del móvil odontológico es totalmente gratuito.

La atención se realizará de la siguiente manera:

Lunes 22: Estudiantes, Facultad de Ciencias Exactas

Martes 23: Estudiantes, Facultad de Ingeniería

Miércoles 24: Estudiantes, Facultad de Ciencias de la Salud

Jueves 25: Estudiantes, Facultad de Ingeniería

Viernes 26: Estudiantes, Facultad de Ciencias Económicas y Facultad de Humanidades