Salta recupera su conexión aérea directa con Panamá y refuerza su proyección internacional

A partir del 23 de septiembre, Copa Airlines inaugurará la ruta Salta–Panamá, con tres frecuencias semanales que operarán los días martes, jueves y domingos desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen (Ciudad de Panamá), arribando al Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes a las 00:24 (hora local). Los regresos serán los días lunes, miércoles y viernes a las 02:01, con arribó a Panamá a las 05:30 (hora local).

La aerolínea operará esta conexión en aeronaves Boeing 737-800, con capacidad para 16 pasajeros en clase ejecutiva y 150 en cabina principal. Los pasajes ya se encuentran disponibles en www.copaair.com.

Con esta nueva frecuencia, Salta suma otro vuelo internacional directo, a los ya existentes: Lima (Latam), Asunción (Paranair), Florianópolis (Aerolíneas Argentinas, desde el 2 de enero de 2026) y ahora Panamá (Copa Airlines).

El vuelo Salta–Panamá se constituye como un centro estratégico de conexiones internacionales, ya que permite viajar desde Salta a 85 ciudades en 32 países, incluyendo 16 destinos en Estados Unidos, sin necesidad de pasar por Buenos Aires. Esto amplía las posibilidades de ingreso de visitantes internacionales y facilita la exportación de productos salteños hacia mercados de todo el mundo.

En el plano doméstico, Salta reafirma su rol como referente de conectividad en el norte argentino, con vuelos a seis destinos nacionales (Buenos Aires, Córdoba, Iguazú, Mendoza, Neuquén y Rosario), que representan un total de 117 frecuencias semanales.

La ministra de Turismo y Deportes de Salta, Manuela Arancibia, destacó la importancia estratégica de este avance “La llegada de Copa Airlines a Salta marca un antes y un después en nuestra conectividad. Este vuelo no solo abre las puertas a más turistas internacionales, sino que también nos permite potenciar nuestras economías regionales, acercando nuestros productos y servicios a nuevos mercados. Salta sigue creciendo y demostrando que es un destino de clase mundial”, expresó la funcionaria.