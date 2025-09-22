Desarrollo Social coordina un refuerzo en la asistencia para familias afectadas por un temporal

A causa del evento climatológico ocurrido días atrás que afectó diversos puntos de la provincia, el Gobierno de Salta a través del Ministerio de Desarrollo Social, articuló el refuerzo a la asistencia para los afectados.

En Rivadavia Banda Norte, un total de 12 familias de los parajes La Entrada, El Refugio y Los Baldes, recibieron asistencia alimentaria, además de chapas.

Mientras que en Santa Victoria Este familias de La Curvita, Pozo El Arao y La Esperanza también reciben módulos alimentarios, chapas y bidones de agua. Además, tras extender los relevamientos, se detectó una familia afectada en la comunidad de Santa María, por lo que se coordinó la ampliación del refuerzo, para poder brindar contención.

Estas acciones coordinadas con los municipios donde residen los afectados, permiten proporcionar una respuesta concreta ante las contingencias del tiempo.