Siguen las mejoras en el anexo del mercado San Miguel

Se habilito un nuevo paso interno que comunica dos sectores importantes del predio de Pasaje Miramar 433. Se suma a la nueva puerta de acceso ubicada en calle Córdoba 366. De este modo, se incorporan cambios pensando en la comodidad de los vecinos y visitantes.

Se dejó habilitado hoy un nuevo paso interno que comunica dos sectores importantes del anexo del mercado San Miguel ubicado en Pasaje Miramar 433, entre calles Buenos Aires y Córdoba. El mismo permitirá una mejor circulación de gente en el predio que tiene más de 2.500 metros cuadrados cubiertos y alberga 220 puestos de frutas, verduras, quesos, especias, carnes, artesanías y productos envasados, plantas, ropa y electrónica, entre otros rubros.

El nuevo paso interno era un pedido de los clientes y de los puesteros, y fue diseñado para una mejor circulación, con una rampa que abarca todo el ancho del mismo, pensando especialmente en las personas mayores, o con capacidad motora reducida, con el objetivo de preservar la seguridad de quienes circulen por el lugar. Para lograr este paso se eliminó una pared de Durlock que había en el lugar, que formaba parte de la propiedad perteneciente al anterior locatario.

La iniciativa se suma a la entrada principal del anexo del mercado, el cual mantiene una accesibilidad muy amigable para cualquier persona, con un diseño pensado como un paseo peatonal semiabierto y a la nueva entrada lateral en calle Córdoba 366.