Salta: 2.400 hectáreas fueron arrasadas por incendios forestales en lo que va del año

Según informó Defensa Civil de la provincia, los incendios forestales se presentaron con mucha fuerza en lo que va del 2025, ya que alrededor de 900 hectáreas fueron afectadas en el Valle de Lerma y la capital salteña, mientras que 1.500 fueron arrasadas en el interior.

Se tratan de datos aproximados, ya que lo preocupante radica en que hay incendios de los cuales no se logra tener registros, de los cuales se conoce luego de un procesamiento en conjunto del servicio.

En capital, 880 hectáreas fueron las afectadas por incendios forestales: “Veníamos con 750 hectáreas y el incendio en el Campo Militar sumó 90 y el del aeropuerto sumó otras 40 más el viernes pasado” comentó Ignacio Vilchez, subsecretario de Defensa Civil a El Tribuno.

La temporada de incendios se calmaría con las primeras lluvias de intensidad entre noviembre y diciembre, provocando que la vegetación rebrote, ya que la sequedad de la misma actúa como “combustible” para focos ígneos.